Göztepe’de ilk yolcu Tayfur Bingöl

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti.
Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur'a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi. Göztepe’nin açıklamasında “Teşekkürler Tayfur! Süper Lig'e yükselen kadromuzda yer alan ve 3 sezondur formamızı terleten Tayfur Bingöl'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı.