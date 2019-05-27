Göztepe’de ilk yolcu Tayfur Bingöl

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti.

Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur'a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi. Göztepe’nin açıklamasında “Teşekkürler Tayfur! Süper Lig'e yükselen kadromuzda yer alan ve 3 sezondur formamızı terleten Tayfur Bingöl'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı. Biyonik adam Leo Schwechlen! BB Erzurumspor küme düştü ama... Spor Toto Süper Lig`e veda eden takımlar arasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor`un Fransız sol beki Leo Schwechlen, akılalmaz bir istatistiğe imza attı. Bu sezon ligde bütün maçlarda 90 dakika sahada kalan Schwechlen ligde de 2018-2019 sezonunda en çok süre alan oyuncu oldu. İlgili Haberi Oku