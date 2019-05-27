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Galatasaraylı Diagne’den açıklama! Şampiyonluk kutlamasına neden katılmadı?
Galatasaray

Galatasaraylı Diagne’den açıklama! Şampiyonluk kutlamasına neden katılmadı?

Spor Toto Süper Lig'de elde edilen 22. şampiyonluğun kutlamalarına katılmaması spekülasyonlara neden olan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, ailevi nedenlerden dolayı organizasyonda yer alamadığını bildirdi.

27 Mayıs 2019 18:20

Sezonu 30 golle tamamlayarak gol kralı olan ve ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde eden Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Benim için muazzam bir üzüntü.” ifadelerini kullandı.

Basında yanlış haberlerin çıktığını savunan Diagne, şunları kaydetti:  “Sadece birkaç aylığına Galatasaray’dayım ama bu büyük kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beni anlayacağınıza eminim. Bunu telafi etmek için birçok golle elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bazı gazeteciler zaten yanlış şeyler yazıyor. Ben Galatasaraylıyım. Bugün burada sizinle olduğum için mutluyum.”

Son güncelleme 18:20 | 27 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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