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Fatsa Belediyespor kapanma tehlikesi ile karşı karşıya
Spor Toto 3. Lig

Fatsa Belediyespor kapanma tehlikesi ile karşı karşıya

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve son haftada aldığı 1 puanla ligde kalan Fatsa Belediyespor'da 13 Haziran'a kadar başkan adayı çıkmaması halinde kulübün kapanabileceği belirtildi.

27 Mayıs 2019 10:29

Kayyum başkanlığınca yönetilen takıma herhangi bir başkan adayı çıkmazsa mahkemece kapanma süresi olarak son gün 13 Haziran tarihinin verildiği öğrenildi.

Fatsa Sulh Ceza Mahkemesi tarafından en son olarak atanan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek ve Avukat Murat Yeşildaş'ın en son olarak kayyum ataması ile faaliyetlerini sürdüren kulüpte taraftar bu durumdan son derece mutsuz.

Taraftarlar, Fatsalı iş adamlarına çağrı yaparak, “18 yıl sonra 3. Lig'e çıkan takımımıza destek vermelerini cani gönülden bekliyoruz. Başka Fatsa, Başka Fatsa Belediyespor yok. Hep birlikte bu durumdan kurtulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dediler.

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Son güncelleme 10:29 | 27 Mayıs 2019
Fatsa Belediyespor TFF 3. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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