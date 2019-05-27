Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş’ten zehir zemberek sözler! Hedefte MHK ve Yusuf Namoğlu var

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ancak kümede kalmayı başaramayan Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş çok sert açıklamalarda bulundu. MHK'ye ve başkan Yusuf Namoğlu'na tepki gösteren Üneş ‘Bu iş haftalar öncesinden belliydi' dedi.

İşte Hüseyin Üneş'in açıklamaları:

“MHK Başkanı Namoğlu'na sormuştuk. Eğer bizi kapalı kapılar ardında küme düşürdüyseniz biz mücadele etmeyelim, biz bu kadar insanı peşimize takip şehir şehir gezmeyelim demiştik. Akabinde kendisi gitti ama yeni yönetimle de bir şey değişmedi. Çok enteresan maçlar oynadık. Bugün düştüğümüz için üzüntüden söylemiyoruz bunları, haftalar öncesinde de bunları söyledik. İlk yarıda hakem hatasından öte ilginç bir Akhisar maçı oynadık.”

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‘BİR ŞEY OLMAZ DİYE KAMERALARI SÖKMÜŞLER'

“90+3'te bir şey olmaz diye kameraları sökmüşler Akhisar maçında, bize öyle söylendi. Olmayan görüntülerle golümüz iptal edildi. Devam etti, bir Kasımpaşa maçı oynadık, inanılmaz şeyler oldu. Bugüne kadar dünyada VAR'da gözükmemiş şeyler oldu. Açıklama yapılmadı.”

‘UTANMADAN GELMİŞ KÖS KÖS OTURUYOR'

“Biz geçen hafta içeride Fenerbahçe'ye yenildik 1-0. Ben burada soruyorum Arslanboğa'ya: Aynı pozisyon, tam tersi, Fenerbahçe kendi taraftarı önünde ligde kalmaya oynayacak, öyle bir penaltıyı verir miydi? Bu iş haftalar öncesindendi zaten… Yusuf Namoğlu 70 yaşında, rahat uyusun şimdi. Rahat rahat uyusun. Utanmadan geçen hafta Kulüpler Birliği iftar yemeğinde orada kös kös oturuyor niye gelmişse… Bilmiyorum kim davet etmişti.”

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