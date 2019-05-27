Empoli küme düştü, nefes kesen maça Salih Uçan damga vurdu!

İtalya Serie A’nın 38. ve son haftasında kümede kalma ve Şampiyonlar Ligi katılımı için 4. sırada yer alma mücadelesi nefes kesti. Çizme’de Empoli formasıyla top koşturan lejyonerlerimizden Salih Uçan, nefes kesen maç sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarken geceye de damga vuran isimlerden oldu. Icardi’nin ayağından 61’de bir penaltıdan faydalanamayan Inter’in 2-1 galip geldiği maçta 71. dakikada oyuna giren Salih Uçan, Empoli’nin Hamed Junior Traorè ile bulduğu golün asistini yaptı. 51’de Keita Balde’nin golüyle geri düşen Empoli, bu golle eşitliği yakalarken 81’de Radja Nainggolan skoru ev sahibi Inter lehine 2-1’e getirdi.

Tarihe geçecekti…

Bu dakikadan sonra baskısını artıran Emp0li, 90’da Salih Uçan’ın slalom ile altıpasa kadar girdiği pozisyonda gole çok yaklaştı ancak 25 yaşındaki oyuncunun dengesini kaybederken yaptığı vuruşta Samir Handanovic gole izin vermedi. İnanılmaz fırsat kaçarken 90+4’te Inter’in bulduğu gol VAR incelemesi ile iptal edildi. Inter’de Keita Balde, iki sarı karttan kırmızı kart gördü. Empoli’de ise Filippo Perucchini yedek kulübesinde itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. 85’te ve ayrıca uzatma bölümünde iki pozisyonda Salih’le gole yaklaşan Empoli golü bulamazken 90+7’de yine Salih’in sağdan içeri çevirdiği topta hiçbir Empoli oyuncusu topa dokunamadı ve maç sona erdi.

Ev sahibi Inter 69 puanla ligi 4. sırada noktaladı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Empoli ise 38 puanla 18. sırada sezonu bitirdi ve aynı puanlı Genoa’nın averajla altında kalarak Serie B’ye düştü. Bu sezon Empoli’de 14 maçta forma giyen Salih, 1 gol ve 1 asistle sezonu bitirdi. Son dakika! Beşiktaş Adem Ljajic`in bonservisini aldı! Beşiktaş, Bein Sports`un haberine göre Torino`dan kiralanan yıldız oyuncu Adem Ljajic`in bonservisini aldı. 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle 3 yıl daha Beşiktaş forması giyecek olan Ljajic, geride kalan sezonda 32 resmi maçta 9 gol ve 14 asist kaydetti. İlgili Haberi Oku