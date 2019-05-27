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Fenerbahçe

Edin Dzeko, Dalaman´da! Fenerbahçe’ye transfer olacak mısınız sorusu…

İtalya Serie A ekiplerinden Roma´nın dünyaca ünlü Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla´ya geldi.

27 Mayıs 2019 21:15

İstanbul´dan Dalaman Havalimanı´na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan´ın Göcek´te demirli yatına geçti. Transferde adı Fenerbahçe´yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, “Fenerbahçe´ye transfer olacak mısın” sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.

Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi. Taraftarın atkı açma girişimini eliyle iten Bosnalı yıldız, aynı taraftarla atkı açmadan fotoğraf çektirtirdi. Havalimanındaki Fenerbahçeli bir taraftar Dzeko araca binmek üzere ayrılırken yine İngilizce, “Seni seviyorum Dzeko, Fenerbahçe´ye gel” diye bağırdı. Dzeko´nun 1 Haziran´a kadar Türkcan´ın yatında Göcek ve Muğla´nın koylarını gezeceği öğrenildi.

27 Mayıs 2019 Dzeko için menajeri Mirsad Türkcan`dan flaş açıklama! Fenerbahçe için mi geldi? Fenerbahçe`ye transfer haberleri nedeniyle sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran Edin Dzeko`nun menajeri Mirsad Türkcan yıldız ismin Türkiye`ye tatil için geldiğini açıkladı. Fenerbahçe kongre üyesi Mehmet Düren`in yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:19 | 27 Mayıs 2019
Dzeko Fenerbahçe
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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