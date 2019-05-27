Dzeko için menajeri Mirsad Türkcan’dan flaş açıklama! Fenerbahçe için mi geldi?

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma’nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, tatil için Türkiye’ye geldi… Oyuncunun Türkiye’ye gelişi Fenerbahçe taraftarlarını transfer söylentileri nedeniyle heyecanlandırmıştı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gelen Dzeko ile ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkcan, “Dzeko, Türkiye’ye tatil için geldi. İstanbul’dan Dalaman’a geçecek.” ifadelerini kullandı. Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan akşam saatlerinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Düren sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Edin Dzeko ve Mirsad Türkcan ile birlikte çekildikleri fotoğrafı twitter’da paylaşan Düren ‘Fazla söze gerek yok Edin Dzeko’ yazarak sarı lacivert kalp emojisi kullandı. Mehmet Düren’in bu paylaşımı transfer söylentilerini bir kez daha gündeme getirerek kafaları karıştırdı. Mehmet Düren aynı zamanda Muğla Gökova Ören Marina’nın da sahibi.

Fazla söze gerek yok Edin Dzeko! pic.twitter.com/tReibEumNs — Mehmet Düren (@mehmet_duren) 27 Mayıs 2019

Sabah saatlerinde İstanbul’a inen Dzeko kısa bir şehir turu yaptı. Akşam saatlerinde Muğla'ya geçecek olan yıldız futbolcu, İnstagram hesabından da İstanbul paylaşımında bulundu.