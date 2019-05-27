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Dzeko için menajeri Mirsad Türkcan’dan flaş açıklama! Fenerbahçe için mi geldi?
Transfer Haberleri

Dzeko için menajeri Mirsad Türkcan’dan flaş açıklama! Fenerbahçe için mi geldi?

Fenerbahçe'ye transfer haberleri nedeniyle sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan yıldız ismin Türkiye'ye tatil için geldiğini açıkladı. Fenerbahçe kongre üyesi Mehmet Düren'in yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

27 Mayıs 2019 18:01

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma’nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, tatil için Türkiye’ye geldi… Oyuncunun Türkiye’ye gelişi Fenerbahçe taraftarlarını transfer söylentileri nedeniyle heyecanlandırmıştı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gelen Dzeko ile ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkcan, “Dzeko, Türkiye’ye tatil için geldi. İstanbul’dan Dalaman’a geçecek.” ifadelerini kullandı. Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan akşam saatlerinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Düren sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Edin Dzeko ve Mirsad Türkcan ile birlikte çekildikleri fotoğrafı twitter’da paylaşan Düren ‘Fazla söze gerek yok Edin Dzeko’ yazarak sarı lacivert kalp emojisi kullandı. Mehmet Düren’in bu paylaşımı transfer söylentilerini bir kez daha gündeme getirerek kafaları karıştırdı. Mehmet Düren aynı zamanda Muğla Gökova Ören Marina’nın da sahibi.

Sabah saatlerinde İstanbul’a inen Dzeko kısa bir şehir turu yaptı. Akşam saatlerinde Muğla'ya geçecek olan yıldız futbolcu, İnstagram hesabından da İstanbul paylaşımında bulundu.

Son güncelleme 18:01 | 27 Mayıs 2019
Dzeko Fenerbahçe Mirsad Türkcan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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