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Çaykur Rizespor’dan flaş transfer açıklaması: Vedat Muriç için tek takımla görüştük
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor’dan flaş transfer açıklaması: Vedat Muriç için tek takımla görüştük

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirtilen takımın golcüsü Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2019 12:50

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği belirtilen Kosavalı golcü Vedat Muriç ile Fransız ekibi Toulouse’un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtirken, “Vedat Muriç için tek takımla görüştük. Toulouse bize resmi bir teklifte bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce Rize’ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz. Muriç için tek ciddi görüşmemiz bu oldu. Resmi olmayan bir çok şey var ancak resmi olan tek teklif ve görüşme bu” dedi.

“MURİÇ ‘RİZESPOR NE DERSE O OLUR’ DEDİ”  

Sportif direktör Bal, Muriç’in Rize’de mutlu olduğunu söylerken, “Muriç’ten çok memnunuz ve onunla konuştuk. Burada mutlu olduğunu ve bu günlere gelmesinde Rizespor’un çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Muriç öncelikle Rizespor’un şartlarına uygun bir teklif gelmesi durumunda, kendi şartlarına uygun da olursa gidebileceğini bize iletti. Görüşmelere olacaktır. Henüz bitmiş bir durum yok” şeklinde konuştu.

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Kosavalı golcü bu sezon 34 maçta forma giyerken 17 gol kaydetti ve 8 de asist yaptı. Muriç’in Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son güncelleme 13:11 | 27 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor Vedat Muriç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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