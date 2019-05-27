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Bursaspor Başkanı Ali Ay’a soruşturma!
Bursaspor

Bursaspor Başkanı Ali Ay’a soruşturma!

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak, üzerine alması nedeniyle 'güveni kötüye kullanmak' suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

27 Mayıs 2019 18:24

Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, satılığa çıkarılmasına rağmen alıcısı olmayan kulübe ait 2 araziyi borcuna karşılık üzerine aldı. Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, ihale yoluyla satılığa çıkarılan; ancak alıcı bulunamayan arazilerin, kulüpten alacaklı olan Ay’ın üzerine geçirildiği ve fazla parayı kulübe iade edeceği belirtildi. Bunun üzerine Bursaspor taraftarları, harekete geçerek, Başkan Ay hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca Ali Ay hakkında, ‘güveni kötüye kullanmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Son güncelleme 19:40 | 27 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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