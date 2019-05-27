Biyonik adam Leo Schwechlen! BB Erzurumspor küme düştü ama…

Spor Toto Süper Lig’de 34. haftalık maraton Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tatsız bitti. Dadaşlar, Süper Lig’e veda ederken takımda öne çıkan isimlerin başında Leo Schwechlen geldi. 29 yaşındaki Fransız futbolcu Süper Lig’de bu sezon bütün maçlarda 90 dakika sahada kalan tek futbolcu olurken istikrarıyla alkış aldı ve takımı bu sezon çalıştıran üç teknik direktörün de vazgeçilmezi oldu.

Alkışı hak etti

Yaz transfer döneminde Göztepe’den Erzurumspor’a transfer olan sol bek Schwechlen, 1 gol ve 1 asist kaydettiği sezonda savunmacı olmasına rağmen yalnızca 1 kez sarı kart gördü (1. haftada Konyaspor deplasmanında) ve fair-play yönünden de alkışı hak etti. Geçen sezon Göztepe’de 22 maçta forma giyen Fransız savunmacı Erzurum’daki performansına çok benzer bir görüntüyü ise 2016-2017 sezonunda sergilemişti. Göztepe’nin yükselişinde de öne çıkan isimlerdendi!

Göztepe’nin Süper Lig’e yükseldiği sezonda sadece 20. hafta maçını sarı kart cezası nedeniyle kaçıran Leo Schwechlen, ligde 33 maçta ve iki play-off yarı final maçında 90 dakika, play-off finalinde ise 120 dakika sahada kalarak Göztepe’nin Süper Lig’e dönüşünde büyük pay sahibi oldu.

Mert sakatlanınca…

3060 dakika sahada kalan Schwechlen’i tek başına zirvede tutan faktör ise Mert Günok’un sakatlığı oldu. Milli kaleci ligin son haftasında konuğu Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalırken 85’te sakatlık geçiren Mert Günok, yerini Volkan Babacan’a bıraktı. Toplamda 3055 dakika sahada kalan Mert de inanılmaz bir istatistiğe imza atarken Kasımpaşa’nın Mısırlı hücum silahı Trezeguet de 3055 dakika forma giyerek istikrarıyla alkış aldı. Trezeguet 9. hafta maçında İstanbul’da Akhisarspor karşısında ve 14. haftada Fenerbahçe deplasmanında oyunun son bölümünde kenara geldi.

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda en çok süre alan 10 oyuncu:

Leo Schwechlen (BB Erzurumspor) 34 maç 3060 dakika

Mert Günok (M. Başakşehir) 34 / 3055

Trezeguet (Kasımpaşa) 34 / 3055

Edin Visca (M. Başakşehir) 34 / 3049

Vedat Muriqi (Ç. Rizespor) 34 / 3024

Gökhan Akkan (Ç. Rizespor) 34 / 3016

Hakan Arslan (DG Sivasspor) 33 / 2970

Fernando Muslera (Galatasaray) 33 / 2970

Serkan Kırıntılı (A. Konyaspor) 33 / 2970

Junior Caiçara (M. Basşakşehir) 33 / 2970

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş`ten zehir zemberek sözler! Hedefte MHK ve Yusuf Namoğlu var Ligden düşen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor`un başkanı Hğseyin Üneş, MHK ve Yusuf Namoğlu`nu topa tuttu. İlgili Haberi Oku