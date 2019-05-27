Atalanta 112 yıllık tarihinde bir ilki başardı! Galatasaray’a yaradı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2018-2019 sezonunu 3. sırada bitiren Atalanta, 112 yıllık tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Atalanta’nın Şampiyonlar Ligi bileti alması, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Galatasaray’a da yaradı.

Milan’ı geçerek bir ilki gerçekleştiren Atalanta’nın, son 10 yıllık UEFA katsayı sıralamasında Galatasaray’ın gerisinde kaldığı için sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde 1 milyon 100 bin Euro daha fazla gelir elde edecek.

Serie A’nın 38. haftasının ardından Juventus ve Napoli’den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek diğer iki takım da belli oldu. Atalanta, sahasında Sassuolo’yu Zapata, Gomez ve Pasalic’in golleriyle 3-1 yenerek, ligi 69 puan ve averajla 3. sırada bitirdi. Inter de seyircisi önünde oynadığı Empoli maçını Keita ve Nainggolan’ın golleriyle 2-1 kazanarak aynı puanla 4. sırayı aldı. Böylece Atalanta ve Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. 1907 yılında kurulan Atalanta bunu tarihinde ilk kez başardı.

Salih Uçan’ı kadrosunda barındıran Empoli ise Chievo ve Frosinone’den sonra küme düşen son takım oldu.

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MILAN 5’iNCİ… ROMA 6’INCI…

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun bir gollük katkı yaptığı Milan, deplasmanda SPAL’ı 3-2 mağlup etmesine karşın 68 puanla 5. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Kalecisi Donnarumma’nın 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk ettiği Milan, son olarak 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmıştı.

Cengiz Ünder’in oyuna sonradan dahil olduğu Roma ise evinde Parma’yı 2-1 mağlup ederek 66 puanla 6. oldu.