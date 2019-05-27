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Aston Villa, Premier League’e geri döndü!
İngiltere Premier Lig

Aston Villa, Premier League’e geri döndü!

Championship play-off finalinde Derby County'yi 2-1 yenen Aston Villa; Norwich City ve Sheffield United'ın ardından Premier League biletini alan üçüncü ve son takım oldu. 2015-2016 sezonunda küme düşen Villa, üç sezon sonra Premier League'e geri döndü.

27 Mayıs 2019 19:48

İngiltere Championship play-off finalinde Derby County’yi 2-1 yenen Aston Villa, Premier League’e yükseldi. Norwich City ve Sheffield United’dan sonra İngiltere Premier League’e çıkan son kulüp, başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılan maçla belli oldu.

Aston Villa, El Ghazi’nin 44 ve McGinn’in 59. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılıp, 3 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig’e döndü. Teknik direktörlüğünü İngiliz futbolunun efsane orta sha oyuncusu Frank Lampard’ın yaptığı Derby County’nin golünü ise 81. dakikada Waghorn attı.

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Son güncelleme 19:48 | 27 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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