Aston Villa, Premier League’e geri döndü!

İngiltere Championship play-off finalinde Derby County’yi 2-1 yenen Aston Villa, Premier League’e yükseldi. Norwich City ve Sheffield United’dan sonra İngiltere Premier League’e çıkan son kulüp, başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılan maçla belli oldu.

We are Aston Villa… And we are back!#AVFC pic.twitter.com/LC8uAIdJ3H — Aston Villa (@AVFCOfficial) 27 Mayıs 2019

Aston Villa, El Ghazi’nin 44 ve McGinn’in 59. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılıp, 3 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig’e döndü. Teknik direktörlüğünü İngiliz futbolunun efsane orta sha oyuncusu Frank Lampard’ın yaptığı Derby County’nin golünü ise 81. dakikada Waghorn attı.

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