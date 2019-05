Aston Villa, Premier League’e geri döndü!

İngiltere Championship play-off finalinde Derby County’yi 2-1 yenen Aston Villa, Premier League’e yükseldi. Norwich City ve Sheffield United’dan sonra İngiltere Premier League’e çıkan son kulüp, başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılan maçla belli oldu.

We are Aston Villa…

And we are back!#AVFC pic.twitter.com/LC8uAIdJ3H

— Aston Villa (@AVFCOfficial) 27 Mayıs 2019