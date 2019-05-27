Anadolu Efes’te Doğuş Balbay’la 2 yıllık imza

Turkish Airlines Euroleague finalinde CSKA Moskova’ya kaybedip sezonu 2. tamamlayan Anadolu Efes’te imzalar devam ediyor.
Lacivert beyazlı takım başantrenör Ergin Ataman’ın yanı sıra Bryan Dunston, Krunoslav Simon ve Vasilije Micic’le sözleşme uzatmıştı.
Son imza ise kaptan Doğuş Balbay’dan geldi. Anadolu Efes, 30 yaşındaki guardla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes böyle duyurdu
Kaptan Doğuş Balbay’la 2 sene daha birlikteyiz!
Savunmada geçit vermemek için kombineni al! #BenimYerimBurası https://t.co/SXAd359hwT pic.twitter.com/hKRsLqfOcx
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 27 Mayıs 2019