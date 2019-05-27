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Anadolu Efes’te Doğuş Balbay’la 2 yıllık imza
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes’te Doğuş Balbay’la 2 yıllık imza

Anadolu Efes, takım kaptanı Doğuş Balbay'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

27 Mayıs 2019 12:45

Turkish Airlines Euroleague finalinde CSKA Moskova’ya kaybedip sezonu 2. tamamlayan Anadolu Efes’te imzalar devam ediyor.

Lacivert beyazlı takım başantrenör Ergin Ataman’ın yanı sıra Bryan Dunston, Krunoslav Simon ve Vasilije Micic’le sözleşme uzatmıştı.

Son imza ise kaptan Doğuş Balbay’dan geldi. Anadolu Efes, 30 yaşındaki guardla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anadolu Efes böyle duyurdu

Son güncelleme 13:16 | 27 Mayıs 2019
anadolu efes doğuş balbay
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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