Altay kongreye gidiyor

Atatürk Stadı’nın içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi toplantı salonunda gerçekleşecek kongre saat 13.00’te başlayacak.

Siyah-beyazlılarda seçim öncesi mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu dışında bir aday çıkmazken, genç başkanın tek listeyle yeniden göreve getirilmesi bekleniyor.

Ekmekçioğlu’nun yönetim kurulu listesinde bazı değişiklikler yaparak güçlü bir ekiple yola devam edeceği belirtildi. Altay’ın başkanlığında 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de birer kez kupa sevinci yaşayan Özgür Ekmekçioğlu, yarınki kongrede genel kurul üyelerine kulübün mali yapısı, yeni sezon bütçesi ve hedefleri konularında açıklamalarda bulunacak.

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