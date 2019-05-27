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Altay kongreye gidiyor
TFF 1.Lig

Altay kongreye gidiyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, yarın olağan genel kurula gidecek. 

27 Mayıs 2019 13:18

Atatürk Stadı’nın içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi toplantı salonunda gerçekleşecek kongre saat 13.00’te başlayacak.

Siyah-beyazlılarda seçim öncesi mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu dışında bir aday çıkmazken, genç başkanın tek listeyle yeniden göreve getirilmesi bekleniyor.

Ekmekçioğlu’nun yönetim kurulu listesinde bazı değişiklikler yaparak güçlü bir ekiple yola devam edeceği belirtildi. Altay’ın başkanlığında 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de birer kez kupa sevinci yaşayan Özgür Ekmekçioğlu, yarınki kongrede genel kurul üyelerine kulübün mali yapısı, yeni sezon bütçesi ve hedefleri konularında açıklamalarda bulunacak.

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Son güncelleme 13:18 | 27 Mayıs 2019
altay Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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