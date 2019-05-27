Süper Lig puan durumu: Akhisarspor’dan sonra iki takım daha Süper Lig’e veda etti! İşte Avrupa’ya gidecek takımlar…

2018/2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden son 2 takım belli oldu… 34.hafta maçlarının ardından ligin son sırasında bulunan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da lige veda etti.

Nefes kesen bir heyecana sahne olan son hafta maçları aynı saatte başladı. Puanları birbirine çok yakın olan Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe ligde kalmak için müthiş bir mücadele gösterdi.

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bursaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar ligi 37 puanla 16.sırada tamamladı.

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BURSA ŞAMPİYON OLUP KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDU

Göztepe ise kendi sahasında Ankaragücü'nü ecel terleri döktüğü maçta 2-1 mağlup ederek avantajı kaçırmadı. Bu sonuçların ardından Göztepe'nin 38 puanla 15.sırada kaldığı lige 1 puan gerisindeki Bursaspor veda etmiş oldu.

2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Bursaspor 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Yeşil beyazlılar Süper Lig'de şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım oldu.

Göztepe arkasına bakmadı, ligde kaldı! Süper Lig`de son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, MKE Ankaragücü`nü 2-1 yenerek kümede kaldı. İlgili Haberi Oku

ERZURUMSPOR ‘ELVEDA' DEDİ

Maçı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Erzurumspor ise amacını gerçekleştiremedi. Dadaşlar deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen Göztepe ve Bursaspor'un kazanmasıya 35 puanla 17.sırada Süper Lig'e ‘elveda' dedi.

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