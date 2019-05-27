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Süper Lig puan durumu: Akhisarspor’dan sonra iki takım daha Süper Lig’e veda etti! İşte Avrupa’ya gidecek takımlar…
Futbol

Süper Lig puan durumu: Akhisarspor’dan sonra iki takım daha Süper Lig’e veda etti! İşte Avrupa’ya gidecek takımlar…

Dün oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'de puan durumu şekillendi. Ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor'dan sonra iki takım daha Süper Lig'e veda etti. Göztepe, ligde kalmayı başarırken, Erzurumspor ve Bursaspor, Süper Lig'den düşen takımlar oldu. İşte güncel puan durumu...

27 Mayıs 2019 07:35

2018/2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden son 2 takım belli oldu… 34.hafta maçlarının ardından ligin son sırasında bulunan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da lige veda etti.

Nefes kesen bir heyecana sahne olan son hafta maçları aynı saatte başladı. Puanları birbirine çok yakın olan Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe ligde kalmak için müthiş bir mücadele gösterdi.

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bursaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar ligi 37 puanla 16.sırada tamamladı.

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BURSA ŞAMPİYON OLUP KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDU

Göztepe ise kendi sahasında Ankaragücü'nü ecel terleri döktüğü maçta 2-1 mağlup ederek avantajı kaçırmadı. Bu sonuçların ardından Göztepe'nin 38 puanla 15.sırada kaldığı lige 1 puan gerisindeki Bursaspor veda etmiş oldu.

2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Bursaspor 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Yeşil beyazlılar Süper Lig'de şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım oldu.

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ERZURUMSPOR ‘ELVEDA' DEDİ

Maçı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Erzurumspor ise amacını gerçekleştiremedi. Dadaşlar deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen Göztepe ve Bursaspor'un kazanmasıya 35 puanla 17.sırada Süper Lig'e ‘elveda' dedi.

GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Son güncelleme 09:06 | 27 Mayıs 2019
Akhisarspor avrupa bursaspor Erzurumspor göztepe puan durumu süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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