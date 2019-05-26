Türkiye iyi başladı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi ilk maçında Letonya’yı 3-0 yendi.
Türkiye, CEV Avrupa Altın Lig’deki ikinci maçında 29 Mayıs’ta deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
Salon: Sivas Taha Akgül
Hakemler: Lyubomir Sirakov (Bulgaristan), İlhami Şenyurt (Türkiye)
Türkiye: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Doğukan Ulu (Burak Mert, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Metin Toy, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın)
Letonya: Vanags, Svans, Pekmans, Petrovs, Ozolins, Blumbergs (Ivanovs, Abolins, Simanskis, Platacas)
Setler: 25-21, 26-24, 25-20
Süre: 76 (23, 27, 26)