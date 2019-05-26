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SON DAKİKA Fenerbahçe’nin UEFA’dan alabileceği cezalar belli oldu
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe’nin UEFA’dan alabileceği cezalar belli oldu

Fenerbahçe, 57.5 milyon Euro denk hesap açığı sebebiyle alabileceği cezaları açıkladı.

26 Mayıs 2019 16:43

Fenerbahçe’nin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

“UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu’ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması’na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon Euro olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın 20 milyon Euro’yu aşması durumunda ise Yargı Dairesi’ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle 57.5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.

– a) UEFA gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti yapılması,

– b) Gelecek 2 sezonda (2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,

– c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması

Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2.5 mn EUR kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.

– Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019’da ilgili taraflarca imzalanması ve,

– TFF’nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019’da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe Kulübü, daha sonra KAP’a bir düzeltme yazısı geçti.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görülen lüzum üzerine yapılan düzeltmedir:

Bugün yapılan açıklamamızda Kulübümüzün UEFA Kulüp Finansal Control Kurulu, Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen yaptırımlardan b) maddesindeki, Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin “yasaklanması” ifadesi, oyuncu satışından elde edilen tutar kadar transfer harcaması yapılabileceğinden “kısıtlanması” olarak düzeltilmiştir.
Buna göre; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımlarından b) maddesi; “Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin  kısıtlanması” şeklindedir.
 
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

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Son güncelleme 17:52 | 26 Mayıs 2019
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