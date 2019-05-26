SON DAKİKA | Bursaspor’da olağanüstü kongre kararı

Halil Ataş/SÖZCÜ Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen Göztepe’nin de Ankaragücü’nü aynı skorla mağlup etmesinin ardından ligi 16. tamamlamış ve küme düşmüştü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bursaspor yönetimi 15-23 Haziran tarihleri arasında olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Yeşil-beyazlılar böylece Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan ekipler arasında küme düşen ilk kulüp olmuştu.

Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden duyuru yaptı..

“Özellikle son bir yıldır, yönetim kurulumuzun gündeminde sportif ve mali zorluklar daima birinci öncelik olarak görüşülmüş ve buna yönelik çözüm arayışları kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bununla birlikte olağanüstü genel kurula gidilmesi fikri de defalarca gündeme gelmiş, sadece tribün desteğinin Bursaspor'a yeterli olmayacağı ve şehrin kulübüne sahip çıkması noktasında yaşanan duyarsızlığın, genel kurulu artık zorunlu hale getirdiği kanaati de aylar önce yönetim kurulumuzun ortak görüşü olarak benimsenmiştir. Ancak lig mücadelesi devam ederken, gündemin değişmesinin camia ve takım üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali nedeniyle kongre tarihi açıklanmazken, bugün itibariyle yönetim kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul kararı almış olup, ilk toplantının 15 Haziran 2019 Cumartesi, çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ise 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırmıştır.”

Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplandı

Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplandı.

Emniyet güçleri olası bir taşkınlığa karşı yoğun güvenlik önlemi aldı.

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