Son dakika! Bursaspor’da Mesut Bakkal istifa etti

Süper Lig’de son hafta Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden ancak Göztepe’nin kazanmasıyla 37 puanla lige veda eden Bursaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal istifa ettiğini açıkladı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bakkal ‘ Bu kadar hevesli geldiğim yerde 6-7 haftada kariyerim bitti’ ifadelerini kullandı. İşte Bakkal’ın açıklamaları:

‘CAMİADAN ÖZÜR DİLERİM’

“Benim Bursaspor küme düşünce mazeret uyduracak hiçbir şeyim yok. Geldiğim son 7 haftalık periyot. Bizim de bunda payımız var, 2 galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz var. İçerideki Göztepe ve Akhisar maçları bizi sekteye uğrattı. O kayıpların en az birini bekliyorduk. Çok büyük umutlarla faydalı olmaya gittim. Son ana kadar böyle gideceği belliydi. Payım kadar camiadan özür dilerim, fazlasını yapmam gerekirdi. 17 yıldır ligde çalışan teknik adam olarak 6-7 haftada Bursa maceram bitti, buna üzülüyorum ben.”

‘6-7 HAFTADA KARİYERİM BİTTİ’

“Çok fazla uzatmaya gerek yok, belki de nasip bu kadar. Bundan ötesi yok yani, yok. Özür dilerim. Kimse de burada maçı kolay aldığımızı düşünmesin. Hayat devam ediyor. Bursaspor büyük camiadır, ayağa kalkar. Sözleşme bitti, ayrılıyorum. Bazı şeyleri söylemek istemiyorum içimde kalsın. Beni deşiyorsun ama konuşmak istemiyorum. Burada konuşmam camiayı yaralar. Bu da bize yakışmaz. İnsanlar her şeyi çok net biliyor. Bu kadar hevesli geldiğim yerde 6-7 haftada kariyerim bitti. Belki de nasibimiz başka yerde.”