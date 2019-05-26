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Son Dakika: Süper Lig'e veda eden 2 takım belli oldu!
SON DAKİKA Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Kagawa veda etti
Beşiktaş

SON DAKİKA Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Kagawa veda etti

Beşiktaş'ın devre arasında Borussia Dortmund'dan kiraladığı Japon yıldız Kagawa, siyah-beyazlı takıma veda etti.

26 Mayıs 2019 18:32

Spor Toto Süper Lig’in devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralanan Shinji Kagawa, sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş’a veda etti. Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

Beşiktaş forması ile 14 maça çıkan Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asiste imza attı.

Kagawa, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Beşiktaş taraftarları, bana desteğiniz için teşekkürler. Kupayı kaçırdığımız için üzgünüz. Takıma istediğim kadar destek olamadım. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve taraftarlarla mükemmel anlar yaşadık. Bunlar her zaman benim anılarımda kalacak. Kendimi daha fazla zorlamalı ve gelecek sezondaki mücadelelere hazırlamalıyım. Anlayışınıza ve devam eden desteğinize minnettarım…”

Son güncelleme 20:10 | 26 Mayıs 2019
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