Son dakika! Beşiktaş Adem Ljajic’in bonservisini aldı!

Spor Toto Süper Lig’i 3. sırada noktalayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde direkt grup aşamasında mücadele edecek olan Beşiktaş, yıldız futbolcusu Adem Ljajic’in bonservisini aldı.

Bein Sports’un ve İtalyan basınının haberlerine göre Torino’dan kiralanan Ljajic’in satın alma opsiyonunu kullanan siyah-beyazlılar, sezon başında yapılan kiralık anlaşmasındaki maddeye göre 27 yaşındaki oyuncu için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ljajic 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon özellikle ikinci yarıdaki performansıyla göz dolduran Ljajic, Beşiktaş formasıyla 32 resmi maçta 9 gol attı, 14 de asist yaptı. SON DAKİKA Beşiktaş`ta ilk ayrılık! Kagawa veda etti Beşiktaş`ın devre arasında Borussia Dortmund`dan kiraladığı Japon yıldız Kagawa, siyah-beyazlı takıma veda etti. İlgili Haberi Oku