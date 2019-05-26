Ryan Babel’den Galatasaray ve ölüm tehdidi açıklaması: ‘Bunu gizlemeyeceğim ama…’

Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’a kiralık olarak giden Ryan Babel, Galatasaray’a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

Hollanda basınına röportaj veren 32 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı kırmızılı kulüple temas halinde olduğunu itiraf ederken başka takımlarla da görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

En iyi teklifi Galatasaray’ın verdiğini söyleyen Babel, “Şu anda en iyi teklifi Galatasaray sundu. Bunu gizlemeyeceğim. Ama görüştüğüm başka takımlar da var. Onlardan biriyle de anlaşabilirim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığı için sosyal medyada kendisine tepki gösteren Beşiktaşlılar hakkında konuşan Babel, “Evet sosyal medyada birçok etkileşim gördüm ama şaşırmadım. Ölüm tehditleri? Evet binlerce insanda bu tepkileri gördüm. Tabii ki bir sonraki adımım hasas olacak ama bunu ilk kez yapmıyorum ve insanlar bunu kişiselleştirmemeli. Galatasaray’la görüşmem eski kulübümü rahatsız etmemeli” yanıtını verdi.

Ajax, Liverpool, Fulham, Hoffenheim, Al Ain ve Deportivo gibi takımlarda forma giyen tecrübeli yıldız, “Barcelona gibi büyük kulüplerde oynamayı hayal ediyorsun. Her oyuncu bunu düşünür. Bir noktadan sonra bu düşünceleri eliyorsun. Bugün geriye baktığımda 32 yaşında ve yeniden Hollanda Milli Takımı’na seçildim. Gurur duyabileceğim bir şey” dedi.

2011 yılının başında Liverpool’dan ayrıldığına pişman olduğunu söyleyen Babel, “Bunu gerçekten Milli Takım için yaptım ve pişman oldum. Liverpool’da çok şey değişti. Yeni antrenör, oyuncu satışları, yeni yönetim. Daha sonra orada ilerleme kaydetme fırsatlarını gördüm” şeklinde konuştu.

Babel geride kalan sezonda Süper Lig’in ilk yarısınada forma giydiği 12 maçta 4 gol, 1 asist yaparken Premier Lig’de çıktığı 16 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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Babel’in Beşiktaş forması giydiği dönemde verdiği röportaj;