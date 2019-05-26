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Son Dakika: Süper Lig'e veda eden 2 takım belli oldu!
Puan durumu: Süper Lig sona erdi, 34. hafta sonunda ligden düşen takımlar belli oldu
Futbol

Puan durumu: Süper Lig sona erdi, 34. hafta sonunda ligden düşen takımlar belli oldu

Süper Lig'de oynanan son hafta maçları ile birlikte sezon sona erdi. Küme düşen takımların belli olduğu haftada Fenerbahçe son dönemdeki çıkışını sürdürerek art arda dördüncü galibiyetini alırken, Göztepe son hafta galibiyeti ile Süper Lig'de kalmayı başardı. İşte güncel Süper Lig puan durumu....

26 Mayıs 2019 21:21

Süper Lig’de oynanan 34. hafta maçları ardından puan durumunu merak ediliyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçların oynandığı haftada Göztepe Ankaragücü, Kayserispor Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor Bursaspor maçları Süper Lig’e veda eden takımları belirledi. Bursaspor kazanmak zorunda olduğu maçı 2-1 kazandı ancak Göztepe’nin Ankaragücü’nü yenmesiyle Spor Toto Süper Lig’e veda etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda 2-0 kazansa da Göztepe’den Evkur Yeni Malatyaspor Bursaspor maçından istediği sonuçlar gelmeyince 35 puanla Süper Lig’e veda etti. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Başakşehir 1 – 1 Alanyaspor

Sivasspor 4 – 3 Galatasaray

Çaykur Rizespor 2 – 3 Trabzonspor

Beşiktaş 3 – 2 Kasımpaşa

Konyaspor 0 – 0 Akhisarspor

Göztepe 2 – 1 Ankaragücü

Fenerbahçe 3 – 1 Antalyaspor

Kayserispor 0 – 2 Erzurumspor

Yeni Malatyaspor 1 – 2 Bursaspor

Son güncelleme 21:31 | 26 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
3
-
1
Antalyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 19:00
2
-
1
Ankaragücü
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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