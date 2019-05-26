Puan durumu: Süper Lig sona erdi, 34. hafta sonunda ligden düşen takımlar belli oldu

Süper Lig’de oynanan 34. hafta maçları ardından puan durumunu merak ediliyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçların oynandığı haftada Göztepe Ankaragücü, Kayserispor Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor Bursaspor maçları Süper Lig’e veda eden takımları belirledi. Bursaspor kazanmak zorunda olduğu maçı 2-1 kazandı ancak Göztepe’nin Ankaragücü’nü yenmesiyle Spor Toto Süper Lig’e veda etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda 2-0 kazansa da Göztepe’den Evkur Yeni Malatyaspor Bursaspor maçından istediği sonuçlar gelmeyince 35 puanla Süper Lig’e veda etti. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Başakşehir 1 – 1 Alanyaspor

Sivasspor 4 – 3 Galatasaray

Çaykur Rizespor 2 – 3 Trabzonspor

Beşiktaş 3 – 2 Kasımpaşa

Konyaspor 0 – 0 Akhisarspor

Göztepe 2 – 1 Ankaragücü

Fenerbahçe 3 – 1 Antalyaspor

Kayserispor 0 – 2 Erzurumspor

Yeni Malatyaspor 1 – 2 Bursaspor