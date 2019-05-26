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Mustafa Kaplan’dan Cebrail Karayel paylaşımı: ‘Sen Ankaragücü’nün evladısın unutma aslanım…’
MKE Ankaragücü

Mustafa Kaplan’dan Cebrail Karayel paylaşımı: ‘Sen Ankaragücü’nün evladısın unutma aslanım…’

Göztepe Ankaragücü maçının 82. dakikasında Göztepe'nin kazandığı penaltıya sebebiyet veren Cebrail Karayel'e Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan destek oldu.

26 Mayıs 2019 23:19

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olurken Göztepe bu sonuçla ligde kaldı. Maç 1-1’ken 82’de penaltıya sebebiyet veren Cebrail Karayel sosyal medyada tepki çekerken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, oyuncusuna destek oldu.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Sen ANKARAGÜCÜ’nün Evladısın bunu unutma aslanım…” ifadelerini kullandı. Savunmanın iki kanadında da görev yapabilen 24 yaşındaki Cebrail Karayel, devre arasında Şanlıurfaspor’dan Başkent ekibine transfer olmuştu. Cebrail bu sezon 3 maçta forma giydi.

26 Mayıs 2019 Mehmet Sepil: Bu sene düşenler birazcık Türk futbolunun VAR karambolüne gitti Spor Toto Süper Lig`de MKE Ankaragücü`nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe`nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak. dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:19 | 26 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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