Mustafa Kaplan’dan Cebrail Karayel paylaşımı: ‘Sen Ankaragücü’nün evladısın unutma aslanım…’

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olurken Göztepe bu sonuçla ligde kaldı. Maç 1-1’ken 82’de penaltıya sebebiyet veren Cebrail Karayel sosyal medyada tepki çekerken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, oyuncusuna destek oldu.

Sen ANKARAGÜCÜ'nün Evladısın bunu unutma aslanım… pic.twitter.com/mOzYpikLMe — Mustafa Kaplan (@mustafakaplanTD) 26 Mayıs 2019

Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Sen ANKARAGÜCÜ’nün Evladısın bunu unutma aslanım…” ifadelerini kullandı. Savunmanın iki kanadında da görev yapabilen 24 yaşındaki Cebrail Karayel, devre arasında Şanlıurfaspor’dan Başkent ekibine transfer olmuştu. Cebrail bu sezon 3 maçta forma giydi.

Mehmet Sepil: Bu sene düşenler birazcık Türk futbolunun VAR karambolüne gitti Spor Toto Süper Lig`de MKE Ankaragücü`nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe`nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak. dedi. İlgili Haberi Oku