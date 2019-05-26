MAÇ SONUCU Hatayspor Adana Demirspor 3-2 | Süper Lig’e ilk adım! Nefes kesen son!

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Adana Demirspor’u 3-2 mağlup eden Hatayspor, finale yükselen ilk takım oldu. Tarihe geçecek bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada sonucu uzatma dakikaları belirledi.

İlk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Hatayspor, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle rakibi karşısında 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 90+2’inci dakikasında Adana Demirspor, rakibi karşısında 2-2 eşitliği yakaladı. Herkes maçın bu şekilde bitmesini beklerken, 90+6’ıncı dakikada Hatayspor, 3-2 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor, finale çıkan takım oldu.

Hatayspor, finalde Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantepspor maçında tur atlayan takımla karşılaşacak.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 90 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Korkishko), Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Dk. 46 Hamza Gür), Caner Hüseyin Bağ

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Traore, Berk Yıldız, Vedat Bora (Dk. 80 Mitrovic), Kaan Kanak, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Semih Güler (Dk. 68 Kage), Gladkyy (Dk. 46 Pote), Rassoul

Goller: Dk. 30 Berk Yıldız, 90+2 Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+6 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Gökhan Karadeniz, Dk. 82 Kubilay Sönmez, Dk. 83 Sadi Karaduman, Dk. 90 Korkishko, Dk. 90+7 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 45+3 Gladkyy, Dk. 82 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 30′ Adana Demirspor öne geçti. Kaan Kanak’ın pasında topla buluşan Berk Yıldız, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

52′ Hatayspor oyuncusu Diallo’nun ara pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Gür, topu ağlarla buluşturdu. Hakem Halil Umut Meler, VAR sistemi uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL! 60′ Ev sahibi ekip Hatayspor 1-1 beraberliği yakaladı. Mesut Çaytemel’in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

GOL! 65′ Hatayspor 2-1 üstünlüğü yakaladı. Hamza Gür’ün ara pasında altıpas içinde topla buluşan Gökhan Karadeniz, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GOL! 90+2′ Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Berk Yıldız’ın ara pasında topla buluşan Adil Demirbağ’ın kaleye doğru gönderdiği top kaleci Akın’ın da müdahalesiyle filelere gitti: 2-2.

GOL! 90+6′ Hatayspor tekrar öne geçti. Soner’in soldan ortasında kale önünde Mirkan Aydın kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-2.