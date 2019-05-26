Kayserispor Bernard Mensah’ın bonservisini aldı!

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı takım 2018-2019 futbol sezonu öncesi İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid’den kiraladığı Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bonservisi alınan 25 yaşındaki Ganalı futbolcunun adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu. Yeni sezonun ilk transferini Mensah´ı alarak başlayan sarı kırmızılılarda Atletico Madrid´e ödenen para ve futbolcunun alacağı ücret henüz açıklanmadı.
Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 23 lig maçına çıkan Mensah 3 gol kaydetti.