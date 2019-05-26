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Kayserispor Bernard Mensah’ın bonservisini aldı!
Kayserispor

Kayserispor Bernard Mensah’ın bonservisini aldı!

İstikbal Mobilya Kayserispor transferde ilk imzayı attırdı. Bu sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi İspanya’nın Atletico Madrid takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı.

26 Mayıs 2019 12:36

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı takım 2018-2019 futbol sezonu öncesi İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid’den kiraladığı Bernard Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservisi alınan 25 yaşındaki Ganalı futbolcunun adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu. Yeni sezonun ilk transferini Mensah´ı alarak başlayan sarı kırmızılılarda Atletico Madrid´e ödenen para ve futbolcunun alacağı ücret henüz açıklanmadı.

Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 23 lig maçına çıkan Mensah 3 gol kaydetti.

23 Mayıs 2019 Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlandı İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:36 | 26 Mayıs 2019
Bernard Mensah kayserispor
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