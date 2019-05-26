Kadıköy’de Valbuena sürprizi!

Ülker Stadı’nda oynanan sezonun son maçında Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena, taraftarlara veda etti. Fenerbahçe’den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena, karşılaşma öncesi sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Taraftarın büyük alkışını alan Valbuena, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdi.

TRİBÜNLER DOLMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçına ilgi göstermedi.

Sezonun son maçında tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı. Antalyaspor’u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.

ERSUN YANAL’DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına göre takımını 5 değişiklikle sahaya sürdü.

Sarı kart cezalısı Harun Tekin ve Tolgay Arlan’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Roberto Soldado ile Mathieu Valbuena da kadroda yer almadı. Ersun Yanal bu isimlerin yerine Volkan Demirel, Eljif Elmas, Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Mehmet Ekici’yi oynattı.