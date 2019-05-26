MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 0-2 BB Erzurumspor | BB Erzurumspor Süper Lig’e veda etti

İM Kayserispor BB Erzurumspor maçı ve 19.00’da başlayan diğer üç maç ile Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta heyecanı sona erdi. Kümede kalma şansı oldukça düşük olan Dadaşlar, 2-0 kazansa da Göztepe’nin 2-1 ve Bursaspor’un 2-1’lik galibiyetlerinin ardından Süper Lig’e veda etti.

Ev sahibi Kayserispor ligi 41 puanla 12. sırada, Erzurumspor ise 35 puanla 17. sırada sezonu noktaladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un gollerini 12’de Taylan Antalyalı ve 43’te Gilles Sunu kaydetti. Ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Lung 64’te kırmızı kart gördü.

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İM KAYSERİSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Kadir Has Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD 4

İM KAYSERİSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

İM KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga, Pierre, Lokman, Leo, Emrah, Taylan, Eduok, Tshabalala, Opseth, Sunu

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Dadaşlar hesapları yaptı ama…

Ev sahibi ekipte Umut Bulut ve Bilal Başacıkoğlu sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Konuk ekipte ise Gabriel Obertan, Egemen Korkmaz ve Rashad Muhammed’in sakatlıkları vardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ligde kalması için Göztepe’nin konuğu MKE Ankaragücü’ne mağlup olması, Bursaspor’un ise Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda puan kaybetmesi gerekiyordu.

Süper Lig`de kritik pazar! İşte Göztepe, Erzurumspor ve Bursaspor`un kümede kalma hesapları Şampiyonun belli olduğu Spor Toto Süper Lig`in son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe, ligde kalabilmek için bugün son kozlarını oynayacak. MKE Ankaragücü`nü konuk edecek Göztepe, maçtan galibiyetle ayrılırsa ligde kalacak, bu durumda Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor küme düşecek. Göztepe yenilirse, kümede kalacak ekip bu kez ikili ya da üçlü averaj hesaplarıyla belli olacak İlgili Haberi Oku