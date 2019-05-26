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Hatayspor Adana Demirspor özet! Hatayspor adını finale yazdırdı…
TFF 1.Lig

Hatayspor Adana Demirspor özet! Hatayspor adını finale yazdırdı…

26 Mayıs 2019 18:16

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor Adana Demirspor’u 3-2 yenerek adını finale yazdıran taraf oldu. Uzatma anlarında heyecanın doruğa çıktığı mücadelede Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında Adana Demirspor, rakibi karşısında 2-2 eşitliği yakaladı. Herkes maçın bu şekilde bitmesini beklerken, 90+6'ıncı dakikada Hatayspor, 3-2 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor, finale çıkan takım oldu. İşte Hatayspor Adana Demirspor özeti…

HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR ÖZET İZLE

Son güncelleme 18:16 | 26 Mayıs 2019
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