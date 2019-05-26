Hamza Hamzaoğlu’nun röportajında Hikmet Karaman sürprizi! Karaman ‘Birlikte konuşalım’ dedi…

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’u 2-0 yenmesine rağmen 35 puanla Süper Lig’e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Hamza Hamzaoğlu, “Bize zor durumda görevi veren Erzurum halkına ve yönetimine teşekkür ederim. Onları mutlu etmek için çalıştık ama olmadı, herkes hakkını helal etsin. Bu her şeyin sonu değil. Erzurumspor önümüzdeki sene daha güçlü şekilde alt ligde mücadelesini verecek. Şunu unutmamalı ki cebine Süper Lig tecrübesini koydu” dedi ve ayrılık sinyali verdi. MAÇ SONUCU | İM Kayserispor 0-2 BB Erzurumspor | BB Erzurumspor Süper Lig`e veda etti Kayserispor BB Erzurumspor maçı ve 19.00`da başlayan diğer üç maç ile Spor Toto Süper Lig`de 34. hafta heyecanı sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda 2-0 kazansa da Göztepe`den Evkur Yeni Malatyaspor Bursaspor maçından istediği sonuçlar gelmeyince 35 puanla Süper Lig`e veda etti. İlgili Haberi Oku

‘Birlikte konuşalım’ dedi ve…

Hamzaoğlu’nun açıklamaları sona ererken yayıncı kuruluşa flaş söportaj vermek için alana gelen Hikmet Karaman, Hamza Hamzaoğlu ile birlikte röportaj verdi. İki deneyimli hoca dostluk mesajları verirken Karaman, “Fevkalade üzgünüz. Ben de bunu geçmiş dönemde yaşadım. Ülkemizde düşeni yerin dibine vurmaya çalışıyorlar. Bir dahaki seneye çıkarsın. İyi bir planlama, ekonomiyi ona göre ayarlama… Heyecan vermek lazım şehirlere de. Dünyanın sonu değil bu. Bak Rize bir sezon sonra ‘tık’ çıktı. Bu var, futbolda var. Biz bunu başka türlü karşılıyoruz, karşılamamamız lazım. Gidiyorlar alkışlıyorlar mağlubiyette, bizim de bunları yapmamız lazım” dedi.

İkili, olağanüstü bir duraklama bölümüne sahne olan Hatayspor – Adana Demirspor maçı hakkında da konuştu. Hikmet Karaman, “Adana Demir maçını izledim, enteresan ya, 40 saniyede biri finale çıkacak, öbürü final oynuyor” derken Hamzaoğlu, “Futbol böyle güzel hocam. Mucize yaşandı, biz de bir mucize yaşarız dedik ama olmadı” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU Hatayspor Adana Demirspor 3-2 | Süper Lig`e ilk adım! Nefes kesen son! Son dakikaları nefes kesen maçta Adana Demirspor`u, 0-0`ın rövanşında 3-2 mağlup eden Hatayspor, Spor Toto 1. Lig Play-off`unda finale yükseldi. Karşılaşmada turu atlayacak takımı, uzatma dakikalarında gelen goller belirledi. İlgili Haberi Oku