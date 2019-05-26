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Göztepe Ankaragücü özet! Göztepe ligde kalmayı başardı (MAÇ ÖZETİ)
MKE Ankaragücü

Göztepe Ankaragücü özet! Göztepe ligde kalmayı başardı (MAÇ ÖZETİ)

Göztepe Ankaragücü karşısında çıktığı ligde kalma maçında 2-1 kazanmayı başardı. Kazandığı puanla ligde kalmayı başaran Göztepe'de takım ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ev sahibi ekibe puanı getiren gol 84. dakikada Deniz Kadah penaltıdan attığı gol ile geldi. İşte Göztepe Ankaragücü özeti...

26 Mayıs 2019 20:59

Süper Lig’in son haftasında süren ligde kalma mücadelesinde gülen taraf Göztepe oldu. Evinde ağırladığı Ankaragücü karşısında mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkan Göztepe 2-1 kazanmayı başardı. Maçta gol perdesi 14. dakikada köşe vuruşunda topu Alpaslan ile buluşturdu ve Alpaslan’ın şık kafa vuruşunda ev sahibi ekip karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Mücadelede dakikalar 74’ü gösterirken konuk ekip Ankaragücü Polonyalı oyuncusu Pazdan’ın attığı gol ile skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmada dakikalar 84’ü gösterirken Deniz Kadah penaltıdan attığı gol ile ev sahibi Göztepe’yi 2-1 öne geçirdi. İşte Göztepe Ankaragücü özeti…

GÖZTEPE ANKARAGÜCÜ ÖZET İZLE

Son güncelleme 20:59 | 26 Mayıs 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
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