Göztepe Ankaragücü özet! Göztepe ligde kalmayı başardı (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’in son haftasında süren ligde kalma mücadelesinde gülen taraf Göztepe oldu. Evinde ağırladığı Ankaragücü karşısında mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkan Göztepe 2-1 kazanmayı başardı. Maçta gol perdesi 14. dakikada köşe vuruşunda topu Alpaslan ile buluşturdu ve Alpaslan’ın şık kafa vuruşunda ev sahibi ekip karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Mücadelede dakikalar 74’ü gösterirken konuk ekip Ankaragücü Polonyalı oyuncusu Pazdan’ın attığı gol ile skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmada dakikalar 84’ü gösterirken Deniz Kadah penaltıdan attığı gol ile ev sahibi Göztepe’yi 2-1 öne geçirdi. İşte Göztepe Ankaragücü özeti…

GÖZTEPE ANKARAGÜCÜ ÖZET İZLE