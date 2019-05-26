Göztepe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe lige tutanabilecek mi?

Göztepe Ankaragücü Süper Lig’in 34. haftasında İzmir’de karşılaşıyor. Bu sezon ardı ardına aldıkları kötü sonuçlar sonrasında alt sıralarda yer alan iki takım sezonu üç puanla bitirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta üç puanı hanesine yazdırara ligde kalmayı garantileyen Ankaragücü karşısında Göztepe de kazanarak son hafta ligde kalmak istiyor. Taraftarlar heyecan seviyesi üst düzey olan karşılaşma için Göztepe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor.

GÖZTEPE ANKARAGÜCÜ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in son hafta mücadelesinde Göztepe, Ankaragücü ile karşılaşacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.