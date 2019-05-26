SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Süper Lig'e veda eden 2 takım belli oldu!
Göztepe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe lige tutanabilecek mi?
MKE Ankaragücü

Göztepe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe lige tutanabilecek mi?

Ligin son haftasında Göztepe Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Bu sezon hayal kırıklılığı yaşayan Göztepe, geçtiğimiz hafta ligde tutunmayı başaran Ankaragücü karşısında ligden düşmeme mücadelesi verecek. Peki, Göztepe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26 Mayıs 2019 17:22

Göztepe Ankaragücü Süper Lig’in 34. haftasında İzmir’de karşılaşıyor. Bu sezon ardı ardına aldıkları kötü sonuçlar sonrasında alt sıralarda yer alan iki takım sezonu üç puanla bitirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta üç puanı hanesine yazdırara ligde kalmayı garantileyen Ankaragücü karşısında Göztepe de kazanarak son hafta ligde kalmak istiyor. Taraftarlar heyecan seviyesi üst düzey olan karşılaşma için Göztepe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor.

GÖZTEPE ANKARAGÜCÜ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in son hafta mücadelesinde Göztepe, Ankaragücü ile karşılaşacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 17:22 | 26 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
3
-
1
Antalyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 19:00
2
-
1
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR