Genç kaleci Halil Yeral’dan duygusal paylaşım

Süper Lig’de Akhisarspor’un son karşılaşması olan Konyaspor maçında 90 dakika boyunca 7 kurtarış yaparak dikkat çeken ve ilk maçında büyük beğeni alan 19 yaşındaki kaleci Halil Yeral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Halil Yeral, paylaşımında, “Bugün bu kulübün kapısına girdiğim günden beri hayalini kurduğum yerdeydim… Ne kadar gurur duyduğumu, mutlu olduğumu kelimelerle anlatamam. Bu benim için bir başlangıçtı inşallah uzun yıllar bu camiaya hizmet etmek istiyorum. Akhisarspor hak ettiği yere en kısa sürede dönecektir” ifadelerini kullandı.