Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na sevgi Fatih Terim ve Ergin Ataman’a tepki

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy’de oynanan Antalyaspor maçı öncesi gelecek sezon Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı. Taraftarlar, Fenerbahçe’den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre Belözoğlu lehine uzun süre bağırdı.

Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

VOLKAN 7 MAÇ SONRA

Öte yandan Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig’de 7 maç sonra forma giydi.

Son olarak 25. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında kaleye geçen Volkan Demirel, Harun Tekin’in sarı kart cezalısı olmasıyla Antalyaspor karşısında kaleyi devraldı.

Ay sonunda sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel’le yeni kontrat imzalanmazsa, tecrübeli futbolcunun Antalyaspor karşılaşması son maçı olacak.

Kadıköy`de Valbuena sürprizi! Fenerbahçe`nin sahasında Antalyaspor ile oynadığı karşılaşma öncesi, Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçeli taraftarlara veda etti. İlgili Haberi Oku

YUSUF MERT TUNÇ’UN İLK HEYECANI

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yeteneği Yusuf Mert Tunç, kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroya girdi. 21 Yaş Altı Ligi’nde attığı 22 golle “Gol Kralı” olan Yusuf Mert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi.

Yusuf Mert’in yanı sıra genç oyuncular Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Abdulcebrail Akbulut da kadroya girdi.

Roman Neustadter`den veda sinyali Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roman Neustadter, Antalyaspor karşılaşması öncesinde ayrılık sinyali verdi. İlgili Haberi Oku