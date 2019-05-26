Fenerbahçe, Max Kruse’den haber bekliyor

Sarı-lacivertliler, transferdeki ilk hedefi Alman futbolcu Max Kruse'dan haber bekliyor. Werder Bremen'le sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 31 yaşındaki hücum oyuncusuyla temasa geçen sarı-lacivertli yönetim, henüz maddi konuları görüşemedi.

En ciddi teklifi Fenerbahçe'den alan Kruse, ABD'deki tatilinde son kararını verecek. Türkiye'de oynayıp oynamama kararını ailesiyle değerlendiren Kruse'a Almanya ve İngiltere'den de talipler var.

YÖNETİCİLERİN YAKLAŞIMI OYUNCUYU MUTLU ETTİ

Geleceği hakkında kararsız kalan Kruse'a Fenerbahçeli yöneticilerin yaklaşımı, oyuncuyu fazlasıyla mutlu etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi, oyuncuya ne kadar istekli olduklarını anlattı. Taraftarın tutkusundan da bahseden yönetim, oyuncuyu ikna etme aşamasına geldi.

Kruse'un kısa sürede Türkiye'de oynamayı kabul edip etmeyeceğini yönetime bildireceği ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun, diğer tekliflere göre Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Yıllık maaşın dışında imza parasının da verileceği Alman futbolcunun kararını 1 hafta-10 gün içinde sarı-lacivertlilere bildireceği öğrenildi.

Deneyimli forvet geride kalan sezonda Bundesliga’da oynadığı 32 maçta 11 gol atıp 10 asist yaptı.

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