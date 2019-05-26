Fenerbahçe Antalyaspor özet! FB sezona galibiyetle veda etti (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’de 34. haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe Antalyaspor maçı 2-1 sona erdi. Bu sezon istediği çıkışı gösteremeyen ancak son dört haftada dört galibiyet almayı başaran Fenerbahçe sezonu galibiyet ile tamamladı. Maçta gol perdesini 13. dakikada Fenerbahçe açtı. Mehmet Ekici’nin mükemmel derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Isla, kalesini terk eden Ferhat’tan önce dokunarak topu geriye doğru çıkardı. Ön direkteki Zajc gelişine yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. Maçta dakikaar 33. dakikayı gösterdiğinde Antalyaspor 1-1’i yakaladı. Sağ kanattan topu taşıyan Amilton’un ortasında Sadık’ın ıskaladığı topa arka direkte Mevlüt Erdinç gelişine dokundu ve Volkan’ın sağından topu ağlara yolladı. Fenerbahçe’yi tekrar öne geçiren gol ise 69. dakikada Eljif Elmas’tan geldi. Sol kanattan nefis hareketlerle içeri sokulan Moses’ın pasıyla son çizgide topu alan Dirar pasını geriye doğru çıkardı. Gerilerden gelen Eljif Elmas penaltı noktasının solundan ayak içiyle gelişine müthiş vurdu. İşte, Fenerbahçe Antalyaspor özeti…

FENERBAHÇE ANTALYASPOR ÖZET İZLE

FENERBAHÇE’DE ERGİN ATAMA VE EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçı öncesi gelecek sezon Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı. Taraftarlar, Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre Belözoğlu lehine uzun süre bağırdı.

Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

VOLKAN 7 MAÇ SONRA

Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig'de 7 maç sonra forma giydi.

Son olarak 25. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında kaleye geçen Volkan Demirel, Harun Tekin'in sarı kart cezalısı olmasıyla Antalyaspor karşısında kaleyi devraldı.

Ay sonunda sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel'le yeni kontrat imzalanmazsa, tecrübeli futbolcunun Antalyaspor karşılaşması son maçı olacak.

Kadıköy`de Valbuena sürprizi! Fenerbahçe`nin sahasında Antalyaspor ile oynadığı karşılaşma öncesi, Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçeli taraftarlara veda etti. İlgili Haberi Oku