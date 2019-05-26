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Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte FB Antalya ilk 11’i…
Fenerbahçe

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte FB Antalya ilk 11’i…

Ligin son bölümünde yükselişe geçen ve ligi altıncı sırada bitirme ihtimali olan Fenerbahçe Antalyaspor karşısında üç puan arayacak. Kadıköy'de sezon son maçında karşılaşmanın sonucu merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

26 Mayıs 2019 17:53

Süper Lig’de 34. son haftada Fenerbahçe taraftarı önünde Antalyaspor’u ağırlıyor. Şu anda tarihinde ilk kez eksi averaj ile bitirme ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe iki farklı kazanması halinde sezonu sıfır averajla tamamlayacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor’u sahasında ağırlayacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR İLK 11

Fenerbahçe: Volkan; Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali; Jailson, Mehmet Ekici; Dirar, Elif Elmas, Zajc; Moses.

Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt.

Son güncelleme 17:53 | 26 Mayıs 2019
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1
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Göztepe S.K.
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Ankaragücü
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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