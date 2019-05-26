Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte FB Antalya ilk 11’i…

Süper Lig’de 34. son haftada Fenerbahçe taraftarı önünde Antalyaspor’u ağırlıyor. Şu anda tarihinde ilk kez eksi averaj ile bitirme ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe iki farklı kazanması halinde sezonu sıfır averajla tamamlayacak. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor’u sahasında ağırlayacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR İLK 11

Fenerbahçe: Volkan; Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali; Jailson, Mehmet Ekici; Dirar, Elif Elmas, Zajc; Moses.

Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt.