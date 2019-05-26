Fatih Terim’den Şampiyonlar Ligi paylaşımı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 22. şampiyonluğun ardından şampiyonluk kutlamalarında attığı 5 yıllık imza ve Şampiyonlar Ligi hedefi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Fatih Terim mesajında, “Galatasaray’a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın’ için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken, 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimi var Galatasaraylılar; neden olmasın” ifadelerini kullandı.