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Fenerbahçe

Ersun Yanal’dan şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun yanal, sezonun son maçı olan Antalyaspor mücadelesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2019 22:08

Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hatırlamak istemeyecekleri bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız.” dedi.

Gelecek sezona odaklanacaklarını anlatan Yanal, “Taraftarın dediği gibi, güzel günler, güneşli günler göreceğiz. Biz kendi bestemizi, şarkımızı söyleyeceğimiz bir sezon diliyoruz. Bunu bekliyoruz, kimsenin şüphesi olmasın, yapacağız. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

26 Mayıs 2019 Mehmet Topal`a şok protesto! Ersun Yanal... Fenerbahçe`nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe taraftarları, Mehmet Topal`ı protesto etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Topal`ı protesto eden taraftarlara sitemde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:54 | 26 Mayıs 2019
basın toplantısı ersun yanal Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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