Ersun Yanal’dan şampiyonluk açıklaması!

Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hatırlamak istemeyecekleri bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız.” dedi.

Gelecek sezona odaklanacaklarını anlatan Yanal, “Taraftarın dediği gibi, güzel günler, güneşli günler göreceğiz. Biz kendi bestemizi, şarkımızı söyleyeceğimiz bir sezon diliyoruz. Bunu bekliyoruz, kimsenin şüphesi olmasın, yapacağız. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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