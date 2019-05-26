Emrah Başsan maç sonu isyan etti! ‘Kumpaslara karşı koyamayız’

BB Erzurumspor’da sezonu 10 asistle tamamlayan ve ligin dikkat çeken oyuncularından biri olan Emrah Başsan, lige veda ettikten sonra konuştu ve hakemlere tepki gösterdi.

Saha dışında planlar oluşturulduğunu kaydeden Emrah, “Biz saha içiyle uğraşırız, saha dışındaki kumpaslara karşı koyamayız. İnşallah herkes rahattır, gece eve gittiğinde herkes rahat uyuyorsa, onun dışında sorun yok. Bugün üzülüyoruz, seneye ne olacağını bilemeyiz, tekrar çıkma olabilir. Bizim için yeni bir serüven, hayırlısı olsun. Bugün böyle oldu, yarın ne olacağını bilemeyiz” dedi.

VAR ile birçok puan kaybettklerini söyleyen Emrah Başsan, “12-13 puanımız VAR’dan gitti. Yok VAR2ın açısı bozulmuş, yok VAR’ın kamerası kaldırılmış. Saha içinde her şey olabilir ama saha dışındaki olayları bilemeyiz. VAR diye bir şey geldi, gol oluyor, biz sevinemiyoruz. Bekliyoruz ki ayak çizgide mi, geride mi, önde mi, biz de bunun için üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.