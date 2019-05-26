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Emrah Başsan maç sonu isyan etti! ‘Kumpaslara karşı koyamayız’
BB Erzurumspor

Emrah Başsan maç sonu isyan etti! ‘Kumpaslara karşı koyamayız’

BB Erzurumspor'un yıldız ismi Emrah Başsan, küme düştükleri sezonun ardından tepki gösterdi.

26 Mayıs 2019 22:53

BB Erzurumspor’da sezonu 10 asistle tamamlayan ve ligin dikkat çeken oyuncularından biri olan Emrah Başsan, lige veda ettikten sonra konuştu ve hakemlere tepki gösterdi.

Saha dışında planlar oluşturulduğunu kaydeden Emrah, “Biz saha içiyle uğraşırız, saha dışındaki kumpaslara karşı koyamayız. İnşallah herkes rahattır, gece eve gittiğinde herkes rahat uyuyorsa, onun dışında sorun yok. Bugün üzülüyoruz, seneye ne olacağını bilemeyiz, tekrar çıkma olabilir. Bizim için yeni bir serüven, hayırlısı olsun. Bugün böyle oldu, yarın ne olacağını bilemeyiz” dedi.

VAR ile birçok puan kaybettklerini söyleyen Emrah Başsan, “12-13 puanımız VAR’dan gitti. Yok VAR2ın açısı bozulmuş, yok VAR’ın kamerası kaldırılmış. Saha içinde her şey olabilir ama saha dışındaki olayları bilemeyiz. VAR diye bir şey geldi, gol oluyor, biz sevinemiyoruz. Bekliyoruz ki ayak çizgide mi, geride mi, önde mi, biz de bunun için üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:53 | 26 Mayıs 2019
Emrah Başsan Erzurumspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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