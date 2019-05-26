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Edin Visca’nın gönlü Fenerbahçe’den yana!
Transfer Haberleri

Edin Visca’nın gönlü Fenerbahçe’den yana!

12 gol - 14 asistli yıldız Edin Visca, transferine izin verilmesi için Başakşehir yönetimiyle görüştü. Fenerbahçe, para artı takasla transferi bitirmenin peşinde...

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 26 Mayıs 2019 10:38

Şampiyon olacak bir kadro için düğmeye basan Fenerbahçe, Başakşehirli Edin Visca için temaslarını hızlandırdı.

Takas artı para formülüyle işi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Boz Baykuşlarla pazarlıkları sürdürüyor. 29 yaşındaki oyuncu için kapıyı yüksek bedellerle açan Başakşehir'in elini iki konu zorluyor.

İlki Visca'ya tek ciddi teklifin Fenerbahçe'den olması. Diğeri ise oyuncunun tercihini sarı-lacivertlilerden yana yapması.

Visca'nın Fenerbahçe'ye transferine kolaylık gösterilmesi için yönetiminden izin istediği bildirildi.

Kanarya'nın listesinde bulunan İrfan Can Kahveci'nin transferi ise zor görünüyor. Avrupa'dan ciddi teklifler alan 23 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'in talebi 10 milyon Euro.

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Son güncelleme 10:59 | 26 Mayıs 2019
Edin Vişça Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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