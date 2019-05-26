Bursaspor kazansa da ligi kaybetti!

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım Bursaspor 2-1 kazansa da ligden düştü.

Göztepe’nin Ankaragücü’yi 2-1 yenmesiyle Bursaspor’un galibiyeti yeterli olmadı. İzmir ekibi 38 puanla 15. sırada sezonu tamamlarken, Bursaspor da 37 puanla 16. sırada Spor Toto Süper Lig’e veda etti.

Yeni Malatya’nın da 5. sıra iddiasıyla çıktığı maçta puan almamasına rağmen Antalyaspor’un Fenerbahçe’ye yenilmesiyle UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Bursaspor 4. dakikada Yusuf Erdoğan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlılar 20. dakikada Umut Nayir ile durumu 2-0’a getirdi.

Malatyaspor’da Mustafa Akbaş 35. dakikada kırmızı kart gördü. 10 kişi ev sahibi takım 61. dakikada Kamara’nın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Golde Bursaspor kalecisi Okan Koçuk’un büyük hatası skora etki etti!

Bursaspor’da da Diafra Sakho 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçın duraklama dakikalarında Malatyaspor stoperi Mina ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla sezonu tamamladı!

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor Spor Toto 1. Lig’e düştü.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (Dk. 88. Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Kamara, Ahmed Ildiz (Dk. 46 Guilherme), Pereira (Dk. 46 Barış Alıcı), Eren Tozlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Cengiz Umut Meraş, Badji, Vergini, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Furkan Soyalp (Dk. 81 Ramazan Keskin), Tunay Torun (Dk. 65 Burak Kapacak), Saivet, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir (Dk. 79 Sakho)

Goller: Dk. 4 Yusuf Erdoğan, Dk 20. Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 61 Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 35 Mustafa Akbaş, 90+2 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 86 Sakho (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Tunay Torun, Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 85 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 76 Guilherme, Dk. 78 Chebake, Dk. 82 Kamara, Dk. 90 Bülent Cevahir, Dk. 90+4 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)