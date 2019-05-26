MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Antalyaspor 3-1 | Fenerbahçe ligi 6. bitirdi

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kabus gibi geçen sezonu galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, bu sonuçla ligi 6’ıncı sırada bitirdi.

Fenerbahçe’nin gollerini 13. dakikada Miha Zajc, 69. dakikada Eljif Elmas ve 90’ıncı dakikada Victor Moses kaydetti. Antalyaspor’un tek golü ise 33. dakikada Mevlüt Erdinc’ten geldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Jailson, Eljif Elmas, Dirar (Dk. 83 Oğuz Kağan Güçtekin), Mehmet Ekici, Moses, Zajc (Dk. 68 Mehmet Topal)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 74 Hakan Özmert), Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton (Dk. 80 Doukara), Harun Alpsoy, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 75 Drole)

Goller: Dk. 13 Zajc, Dk. 69 Eljif Elmas, Dk. 90 Moses (Fenerbahçe), Dk. 33 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Doğukan Sinik, Dk. 52 Diego, Dk. 58 Amilton (Antalyaspor), Dk. 50 Jailson (Fenerbahçe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 13′ Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici’nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Zajc’a çıkardı. Sloven futbolcunun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

16′ Serdar Özkan’ın savunma arkasına pasına iyi bir koşu yapan ve topla buluşan Doğukan Sinik’in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL! 33′ Antalyaspor beraberliği yakaladı. Amilton’un sağdan ortasında savunmada Sadık’ın büyük hatasıyla topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

35′ Soldan gelişen atakta ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Serdar Özkan’ın vuruşunda, kaleci Volkan topu son anda çeldi. Pozisyonun devamında Hasan Ali Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1′ Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Harun Alpsoy’un ara pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton’un şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

57′ Dirar’ın kısa pasında kaptığı aldığı topla hareketlenen Amilton, Isla’dan da sıyrılarak meşin yuvarlağı rakip ceza sahası içine kadar sürdü. Amilton, kaleci Volkan ile karşı karşıya vuruşta topu dışarı gönderdi.

61′ İsmail Köybaşı’nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda kaleci Ferhat seken topu kornere çeldi.

64′ Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego’nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Volkan’a daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Dirar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL! 69′ Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan Moses ile gelişen atakta sıfıra inen Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı içerdeki Dirar’a, Dirar’da geriden gelen Eljif’e çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

GOL! 90′ Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Jailson’un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Moses’ın vuruşunda, top kaleciden sekti. Nijeryalı oyuncu, yeniden önüne düyen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1