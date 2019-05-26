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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile imzalamaya çok yakın!
Beşiktaş

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile imzalamaya çok yakın!

Başkan Fikret Orman’ın prensipte anlaştığı Abdullah Avcı’yla yarın son detaylar görüşülecek. Önümüzdeki hafta içinde imzaların atılması bekleniyor

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 26 Mayıs 2019 10:16

Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni hoca belli oldu.

Başkan Fikret Orman, takımın başında görmek istediği Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'yla bir kez daha görüştü ve prensipte el sıkışıldı.

İkili, yarın son detayları görüşmek için tekrar bir araya gelecek. Avcı'nın kendi kulübüyle ilişkisini kesip önümüzdeki hafta içinde 3 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GURUR DUYDUM

Avcı, önceki gün Başakşehir ile çıktığı sezonun son maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Başarılı teknik adam, “Uzun zamandır büyük kulüplerle adım geçiyor, bu bana gurur veriyor. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız” dedi.

Başakşehir'de başarılı bir dönem geçiren deneyimli teknik adamın soyunma odasında futbolculara veda ettiği ileri sürüldü.

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Son güncelleme 10:16 | 26 Mayıs 2019
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