Beşiktaş, Abdullah Avcı ile imzalamaya çok yakın!

Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ta yeni hoca belli oldu.

Başkan Fikret Orman, takımın başında görmek istediği Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'yla bir kez daha görüştü ve prensipte el sıkışıldı.

İkili, yarın son detayları görüşmek için tekrar bir araya gelecek. Avcı'nın kendi kulübüyle ilişkisini kesip önümüzdeki hafta içinde 3 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GURUR DUYDUM

Avcı, önceki gün Başakşehir ile çıktığı sezonun son maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Başarılı teknik adam, “Uzun zamandır büyük kulüplerle adım geçiyor, bu bana gurur veriyor. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız” dedi.

Başakşehir'de başarılı bir dönem geçiren deneyimli teknik adamın soyunma odasında futbolculara veda ettiği ileri sürüldü.

Transferin gözdesi Umut Güneş Stuttgart`ın altyapısından yetişen bu sezon VfB Stuttgart II takımında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki Umut Güneş, Türkiye`den birçok kulübün radarına girdi. İlgili Haberi Oku