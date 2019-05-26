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Bayern Münih iki yıldızına kupayla veda etti
Almanya Bundesliga

Bayern Münih iki yıldızına kupayla veda etti

Bayern Münih, finalde Leipzig'i 3-0 yenerek Almanya Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü. Bayern Münih'in iki yıldızı Robben ve Ribery, Alman ekibinin formasını son kez giydi.

26 Mayıs 2019 00:24

Almanya Kupası finalinde Leipzig'i 3-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmanın 29. dakikasında Bayern Münih, Robert Lewandowski’nin golüyle 1-0  önde geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih 78. dakikada Kingsley Coman ve 86. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih böylelikle 19. kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.

Geçen hafta ligde şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapattı. 73. dakikada oyuna dahil olan Hollandalı futbolcu Arjen Robben ile 87. dakikada oyuna giren Fransız yıldız Franck Ribery, takımdan ayrılacak olmalarından dolayı bu maçta son kez Bayern Münih formasını giydiler.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, geçen sezon da Eintracht Frankfurt ile Almanya Kupası’nı kazanmıştı.

Karşılaşmayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de izledi.

Son güncelleme 00:24 | 26 Mayıs 2019
bayern münih ribery robben
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