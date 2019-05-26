SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Süper Lig'e veda eden 2 takım belli oldu!
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: ‘Oyuncularımla gurur duyuyorum…’
Antalyaspor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: ‘Oyuncularımla gurur duyuyorum…’

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının bu maç ve sezon genelinde gösterdikleri performanstan memnun olduğunu belirterek, “İkinci gole kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Atamayana atarlar, kısa ve öz” dedi.

26 Mayıs 2019 21:33

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mağlubiyeti sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyun olarak gösterdikleri performanstan memnun olduklarını belirten Korkmaz, “Kısa ve öz; atamayana atarlar. İkinci gole kadar maçın ve oyunun hakimi bizdeydi” dedi.

Korkmaz, “Pozisyonlara da girdik ama atamadık. Büyük takımlar girdiği bir pozisyonu bile değerlendiriyor baktığınızda. Sezonun da özetiydi güzel oyun güzel futbol. İkinci golden sonra oyun koptu bizim adımıza. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hem bu maç hem de sezon boyunca gösterdikleri performans için” şeklinde konuştu. 26 Mayıs 2019 Mehmet Topal`a şok protesto! Ersun Yanal... Fenerbahçe`nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe taraftarları, Mehmet Topal`ı protesto etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Topal`ı protesto eden taraftarlara sitemde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:33 | 26 Mayıs 2019
Antalyaspor Bülent Korkmaz spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
3
-
1
Antalyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 19:00
2
-
1
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR