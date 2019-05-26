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Altay’da ‘Kral’ dünyaları istedi
TFF 1.Lig

Altay’da ‘Kral’ dünyaları istedi

Spor Toto 1. Lig'de attığı 29 golle 2018-19 sezonunun 'Gol Kralı' olan Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, yönetimden zam istedi.

26 Mayıs 2019 14:26

Altay ile olan sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu Marco Paixao, siyah-beyazlılardan geçen sezon aldığı ücretin yaklaşık 3 katını talep ettiği öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapan Altay yönetimi sözleşmede yüzde 10 yazmasına rağmen yüzde 30 artışla yeni bir teklif sundu. Paixao’nun istediği rakamı yüksek bulan İzmir temsilcisi, oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha yaparak anlaşma zemini arayacak. Altay yönetimi takımda en yüksek rakamı Paixao’ya vermeyi planlıyor.

Uzlaşma sağlanamazsa 34 yaşındaki gol makinesi için bonservis ücreti belirlenecek. Attığı birbirinden nefis gollerle rekorları altüst eden Marco Paixao’yu geçen sezon Polanya ekibi Lechia Gdansk’tan bonservis ücreti ödemeden alan Altay, oyuncunun satışı halinde kasasını dolduracak. Paixao’nun takımdan ayrılması ihtimalini göz önüne alan yönetimin şimdiden alternatif yabancı forvetleri de belirlediği ifade edildi.

Usta golcüye geride bıraktığımız sezon devre arasında Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor talip olmuştu. Süper Lig ekiplerinin radarında olan Portekizli yıldızın durumu belirsiz.

Son güncelleme 14:26 | 26 Mayıs 2019
altay Marco Paixao
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