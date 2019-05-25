UEFA’dan Fenerbahçe’ye kötü haber! Ceza kapıda…

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2018-2019 sezonu için finansal fair-play anlaşması yapan kulüplerin durumunu açıkladı.

Galatasaray'ın yanı sıra Maccabi Tel Aviv'in de anlaşma şartlarına uyduğu duyuruldu. Kötü haber Fenerbahçe'yi geldi.

Sarı-lacivertlilerin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşmaya göre 2018-2019 sezonu için başa baş bütçe gerekliliğini (break-even) yerine getirmediği, bu nedenle Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe ile ilgili kararın 2 hafta içinde verilmesi ve kulübe ceza çıkması bekleniyor. Bunun para cezası olması büyük olasılık.

Öte yandan Porto'nun da anlaşmasına kısmen uyduğu, kadro veya transfer kısıtlamasıyla gelecek sezon Avrupa kupalarına devam edebileceği ifade edildi.

ALİ KOÇ UYARMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 18 Aralık'ta bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına riayet edemeyeceğiz. Onu yapabilmek için 60 milyon Euro kâr etmemiz gerekiyor. Bu da mümkün değil” diyerek UEFA'dan gelecek muhtemel cezayı işaret etmişti.

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