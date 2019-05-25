Transferin gözdesi Umut Güneş

Türkiye U19 Milli Takımı’nda da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş, VfB Stuttgart II takımında başarılı bir grafik çizdikten sonra birçok kulüp peşine düştü. Süper Lig ekiplerinden birçok kulübün genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, Güneş’e Avrupa’dan bazı tekliflerin geldiği bildirildi.

View this post on Instagram #newlevels @pumafootball A post shared by Umut Güneş (@umutgunes27) on Apr 14, 2019 at 11:48am PDT

Umut Güneş, gelen teklifleri doğrularken, “Futbol hayatımı Türkiye’de sürdürmek istiyorum. Şu an beni isteyen birkaç tane büyük kulüp var. Ailemle görüşüp, kısa zamanda en doğru kararı vereceğim. Hedefim ileride A Mili Takım formasını giymek” ifadelerini kullandı.

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