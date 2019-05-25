Trabzonsporlu futbolcular maç sonu soyunma odası temizledi

Spor Toto Süper Ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize’de karşılaştı.

Bordo-mavililerin müsabakadan 3-2 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından futbolculardan Hugo Rodallega ve Pereira’nın, takımın kullandığı soyunma odasını temizlerken çekilen görüntülerini takımın genç yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa zamanda büyük ilgi gören paylaşım büyük bir takdir topladı. Yusuf Yazıcı ise paylaşımının altına , “Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor’uz” ifadelerine yer verdi.

Trabzonsporlu oyuncular, Çaykur Rizespor deplasmanında kullandıkları soyunma odasını maç sonu temizledi. Yusuf Yazıcı: “Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor’uz” pic.twitter.com/M7je9PjEjb — SKOR (@SozcuSkor) 25 Mayıs 2019

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu`ndan transfer açıklaması! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken takımdan ayrılacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi genç oyuncuların geleceği hakkında da konuştu. Ağaoğlu, Bunlar takıma zarar veren dedikodular. Yusuf ile Abdülkadir Ömür ve diğer oyuncularımız da sürekli olarak geçtiğimiz sezon büyük kulüpler tarafından izlenen oyuncular. Sürekli izlenmeleri bize gurur verir ama ne yapılmış resmi bir teklif var ne de buna benzer bir şeyle karşılaşmadık. dedi. İlgili Haberi Oku